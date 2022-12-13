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На Закарпатті подружжя отруїлося чадним газом від генератора

Гараж був суміжний із житловими приміщеннями.

На Закарпатті подружжя отруїлося чадним газом від генератора
Фото: euneighbourseast.eu

На Закарпатті загинуло подружжя, отруївшись чадним газом від генератора.

Як повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ, трагедія трапилася у Виноградові.

У приватному будинку знайшли тіла двох людей. Ймовірною причиною смерті правоохоронці називають отруєння чадним газом від роботи генератора.

За інформацією МВС, прилад перебував у гаражному приміщенні, суміжному з житловими кімнатами. Остаточну причину смерті встановлять правоохоронці.

Нагадаємо, на Київщині 9-річний хлопчик отруївся чадним газом.

Тим часом Міністерство охорони здоровʼя опублікувало поради, як вберегтися від отруєння чадним газом. Таке отруєння може виникнути від неправильного використання генераторів, пічок та інших нагрівальних приладів, потреба в яких зросла через російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

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