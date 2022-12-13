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У Києві попрощалися із шведським добровольцем "Госпітальєрів" Ніко, який загинув під час евакуації поранених

Прощання відбулося на Михайлівській площі.

У Києві попрощалися із шведським добровольцем "Госпітальєрів" Ніко, який загинув під час евакуації поранених
Фото: Макс Требухов

У вівторок, 13 грудня, на Михайлівській площі у Києві відбулося прощання з медиком-добровольцем "Госпітальєрів" "Ніко", який приїхав зі Швеції рятувати життя українців.

Про це повідомляє кореспондент Lb.ua.

Ніко загинув під час евакуації поранених. 

"На жаль, маємо смертельну втрату. Під час евакуації поранених із фронту сталося зіткнення нашого евакуаційного авто з бойовою машиною піхоти, покинутою серед дороги. А евакуація відбувалась з самого нуля. Наш побратим, Ніко загинув.. Він був у край важкому стані. Ще двоє Госпітальєрів з його екіпажу проходять обстеження. Він був юним хлопцем, та, приїхавши зі Швеції, він зголосився стати медиком-добровольцем та рятувати життя на фронті", - йдеться у повідомленні "Госпітальєрів" у Facebook.

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