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Ландсбергіс закликав надати Україні танки Leopard або Abrams

Зброя радянського зразка закінчується не тільки в Україні, а й всюди, нагадав міністр.

Ландсбергіс закликав надати Україні танки Leopard або Abrams
Габріелюс Ландсбергіс
Фото: landbergis_twitter

Німеччині та іншим союзникам слід поставити Україні сучасні танки Leopard чи Abrams.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс, повідомляє Spiegel.

"Зброя радянського зразка закінчується не тільки в Україні, а й всюди. Така зброя та боєприпаси більше не виробляються або виробляються в малій кількості", - сказав він.

Він зазначив, що Україна може зіткнутися з "фундаментальним дефіцитом боєприпасів".

"Найкращі типи зброї, які можна поставити зараз, - це західні основні бойові танки, такі як німецький Leopard або американський Abrams", - сказав Ландсбергіс.

На його думку, якщо одна країна постачає Україні танки, то будь-яка інша країна може бути постачальником боєприпасів.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, Марокко поставить в Україну запчастини до танків Т-72. 

Берлін продовжує перемовини із Вашингтоном та іншими партнерами стосовно постачання Україні танків Leopard, але рішення ще не ухвалено. 

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