Ландсбергіс закликав надати Україні танки Leopard або Abrams

Німеччині та іншим союзникам слід поставити Україні сучасні танки Leopard чи Abrams.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс, повідомляє Spiegel.
"Зброя радянського зразка закінчується не тільки в Україні, а й всюди. Така зброя та боєприпаси більше не виробляються або виробляються в малій кількості", - сказав він.
Він зазначив, що Україна може зіткнутися з "фундаментальним дефіцитом боєприпасів".
"Найкращі типи зброї, які можна поставити зараз, - це західні основні бойові танки, такі як німецький Leopard або американський Abrams", - сказав Ландсбергіс.
На його думку, якщо одна країна постачає Україні танки, то будь-яка інша країна може бути постачальником боєприпасів.
Нагадаємо, що за даними ЗМІ, Марокко поставить в Україну запчастини до танків Т-72.
Берлін продовжує перемовини із Вашингтоном та іншими партнерами стосовно постачання Україні танків Leopard, але рішення ще не ухвалено.