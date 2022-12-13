Причиною скасування пресконференції Путіна може бути зростання антивоєнних настроїв, – Міноборони Британії

Уперше за 10 років Росія не матиме підсумкової телефонної лінії з президентом.

Кремль учора підтвердив скасування щорічної пресконференції президента РФ Володимира Путіна. Уперше за 10 років він не матиме цього традиційного заходу, як і публічної телефонної лінії.

Пресконференції російського президента були важливою подією в календарі публічних появ Путіна і використовувалися як можливість продемонструвати його "чесність", зазначили в звіті міністерства оборони Великої Британії в твіттер.

"Хоча питання (до Путіна – Ред.) майже напевно зазвичай перевіряються заздалегідь, скасування, ймовірно, пов’язане зі зростаючими занепокоєннями щодо поширеності антивоєнних настроїв у Росії", – вважають у британському міністерстві.

Там додали, що кремлівські чиновники майже напевно дуже чутливі до можливості того, що будь-який захід, на якому буде присутній Путін, може мати несанкціоноване обговорення війни.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/mX2eOfZ1Ra



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vMCW0kVA6m — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 13, 2022

Путін роками поспіль влаштовував пресконференції в кінці року. Разом із запитаннями від журналістів йому дзвонили "представники громадськості" – нібито звичайні росіяни, які хочуть поставити запитання чи на щось поскаржитись.

Після повномасштабного вторгнення до України і особливо після російських провалів Путін мінімізував свої появи. Він навіть відмовився брати участь у саміті лідерів країн G20, не тільки не поїхавши до Індонезії, а й не виступивши онлайн.

На зустрічі з "матерями і дружинами російських солдатів" замість реальних родичів мобілізованих російський президент сидів за столом з підставними жінками. Серед них були чиновниці і депутатки.