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Втрати РФ зросли ще на 500 окупантів, – Генштаб

Захисники знищили також дві артилерійські установки. 

Загальні бойові втрати Росії у війні проти українців з 24 лютого по 13 грудня орієнтовно склали 95 260 осіб. За добу ліквідовано 500 окупантів.

Дані орієнтовані, повідомили в фейсбук Генерального штабу ЗСУ. 

Інші втрати:

  • танків – 2966 (+0)
  • бойових броньованих машин – 5930 (+2)
  • артилерійських систем – 1931 (+2)
  • РСЗВ – 404 (+7)
  • засоби ППО – 211 (+0)
  • літаків – 281 (+0) 
  • гелікоптерів – 264 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0)
  • крилаті ракети – 592 (+0)
  • кораблі/катери – 16 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4549 (+5) 
  • спеціальна техніка – 170 (+1).

Нагадаємо, за добу 11 грудня сили оборони знищили понад 600 російських окупантів. 

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