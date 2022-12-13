Втрати РФ зросли ще на 500 окупантів, – Генштаб

Загальні бойові втрати Росії у війні проти українців з 24 лютого по 13 грудня орієнтовно склали 95 260 осіб. За добу ліквідовано 500 окупантів.
Дані орієнтовані, повідомили в фейсбук Генерального штабу ЗСУ.
Інші втрати:
- танків – 2966 (+0)
- бойових броньованих машин – 5930 (+2)
- артилерійських систем – 1931 (+2)
- РСЗВ – 404 (+7)
- засоби ППО – 211 (+0)
- літаків – 281 (+0)
- гелікоптерів – 264 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0)
- крилаті ракети – 592 (+0)
- кораблі/катери – 16 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4549 (+5)
- спеціальна техніка – 170 (+1).
Нагадаємо, за добу 11 грудня сили оборони знищили понад 600 російських окупантів.