ЗСУ за добу знищили ще 620 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 620 російських окупантів. загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила близько 94 760 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.12 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 94760 (+620) осіб ліквідовано;
- танків - 2966 (+24);
- бойових броньованих машин - 5928(+8);
- артилерійських систем - 1929 (+1);
- РСЗВ - 397 (+0);
- засоби ППО - 211 (+0);
- літаків - 281 (+0);
- гелікоптерів - 264 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1617 (+4);
- крилаті ракети - 592 (+0);
- кораблі / катери - 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4544 (+4);
- спеціальна техніка - 169 (+2).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, вчора під Бахмутом десантники розбили диверсійно-розвідувальну групу росіян.