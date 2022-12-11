У Херсоні міжнародна група юристів збирала докази воєнних злочинів росіян, - Reuters

Про візит представників Global Rights Compliance раніше не повідомлялося.

В деокупованому Херсоні взялися документувати воєнні злочини росіян представники міжнародної правозахисної групи Global Rights Compliance.

Як передає Reuters, раніше про візит міжнародних юристів не повідомлялося.

За словами одного з юрисконсультів Джуліана Елдерфілда, місія тривала три дні і мала на меті допомогти підрозділу Офісу Генпрокурора України, який займається розслідуванням випадків сексуального насильства.

"(Йдеться про те, щоб) ставити правильні запитання, проводити унікальні або різні напрями розслідування, які в іншому випадку могли б не проводитися місцевими слідчими", - сказав Елдерфілд.

Група працювала спільно з українськими прокурорами. Вони відвідували лікарні та інші місця, аби поспілкуватися з жертвами злочинів, зокрема, і тих, що постраждали від сексуального насильства.

Начальниця другого відділу Управління Офісу Генпрокурора щодо СНПК (сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом) Анна Сосонська розповіла, що вона контролюватиме розслідування та вивчатиме можливу роль російських політичних та військових лідерів у будь-яких злочинах.

"Скрізь, де базувалися російські солдати, вони чинили військові злочини, чинили сексуальне насильство, катували, вбивали", - сказала Сосонська.

Вона додала, що за результатами роботи міжнародних юристів виявлено факти сексуального насильства, інформацію про них внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідче управління Нацполіції в Криму та Севастополі повідомило, що наразі його співробітники допитали майже 70 осіб, які потерпіли від російських окупантів. Багато з них заявили, що їх утримували під вартою у 10 центрах в Херсонській області. Більша частина повідомила, що зазнала сексуального насилля.

Нагадаємо, за інформацією українського МВС, поліцейські мобільні групи у кожному деокупованому населеному пункті виявляють вчинене сексуальне насильство в умовах війни.

Раніше Генеральний прокурор Андрій Костін вніс зміни до Стратегії розвитку прокуратури на 2021–2023 роки щодо стандартів захисту постраждалих та свідків у справах щодо сексуального насильства, пов’язаного зі збройним конфліктом.