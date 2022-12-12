Словацькі МіГи не зроблять погоду на полі бою, - Ігнат

За його словами, Україні потрібні сучасні бойові літаки.

Винищувачі МіГ-29, які Словаччина готова передати Україні, навряд чи будуть вирішальними на полі бою.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

"Мова йде про 9 літаків, здається. Чи зроблять вони там погоду, особливо на полі бою? Навряд чи", - заявив Ігнат.

За його словами, Україні потрібні сучасні літаки, сучасні озброєння.

"Це літаки, які найпоширеніші у світі, які мають широкий спектр озброєння. Як HIMARS в артилерії", - додав спікер командування Повітряних сил.

Нагадаємо, що Братислава готова передати нашим воїнам винищувачі МіГ-29. Вже найближчим часом до Словаччини приїде українська делегація для вирішення цього питання.

Також у словацькому Кошице 12 грудня запрацювала база для ремонту військової техніки ЗСУ.