В НБУ повідомили про пом'якшені валютні обмеження для страховиків і військових ЗСУ, що не є громадянами України

Військовослужбовці зможуть переказувати за кордон отримане відповідно до законодавства грошове забезпечення в межах щомісячного ліміту 400 тис. грн (в еквіваленті).

Нацбанк оголосив про пом'якшення валютних обмежень для страховиків і військових ЗСУ, що не є громадянами України.

Як повідомили в пресслужбі НБУ, з 13 грудня страховики грудня зможуть здійснювати страхові платежі за договорами перестрахування, укладеними з нерезидентами.

Зокрема, йдеться про платежі на підставі:

договорів, укладених до 24 лютого 2022 року за документами, які були складені до 31 травня 2022 року;

договорів, укладених із 24 лютого до 31 травня 2022 року, якщо їх умовами передбачено покриття воєнних ризиків.

Як пояснили в Нацбанку, здійснення відповідних операцій можливе за двох умов.

"Перестраховик-нерезидент повинен мати рейтинг фінансової надійності, що за класифікацією міжнародних рейтингових агентств відповідає рівню не нижче ніж “A3” (Moody’s Investors Service), “A-” (Standard & Poor’s), “A-” (Fitch Ratings), “A-” (A.M. Best). Українська страхова компанія, яка здійснює перестрахування, повинна відповідати низці вимог (щодо структури власності, ділової репутації тощо)", - йдеться в повідомленні.

Аби підтвердити відповідність до вимог, страховик має звернутися до Національного банку.

Крім цього, з 13 грудня громадяни інших держав, які служать в ЗСУ, зможуть переказувати за кордон отримане відповідно до законодавства грошове забезпечення в межах щомісячного ліміту 400 тис. грн (в еквіваленті).

"Ці операції можуть здійснюватися через банк, в якому відкрито рахунок для зарахування такого грошового забезпечення", - додали в Нацбанку.

Серед інших нововведень:

врегульовано питання оплати нерезидентам страхових платежів за договорами перестрахування авіаційних ризиків щодо повітряних суден, у тому числі тих, які перебувають в оренді або лізингу;

уточнено норми щодо здійснення переказів перестраховикам-нерезидентам за міжнародними договорами страхування «Зелена картка»;

уточнено порядок визначення банками обсягів банківських металів, які вони можуть продавати клієнтам із фізичним постачанням;

дозволено державним підприємствами та юрособам-резидентам, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті, переказувати кошти за кордон для сплати членських внесків до міжнародних організацій та інших юросіб-нерезидентів.

Нагадаємо, раніше Національний банк України розширив перелік товарів, які волонтери можуть купувати за кордоном за допомогою гривневих карток.