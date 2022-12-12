Шмигаль: Організація економічного співробітництва та розвитку відкриє офіс в Україні

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) розпочинає процес відкриття регіонального офісу в Україні.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі.

"Щойно в Парижі уклали угоду, яка офіційно дає підґрунтя для запуску в Києві так званого «Офісу зв'язку» Організації економічного співробітництва та розвитку. Оскільки Україна визнана потенційним членом ОЕСР, офіс попередньо функціонуватиме до 2026 року задля надання підтримки нашій державі під час відновлення", - зазначив Шмигаль.

Крім того, як зазначив Шмигаль, цього місяця уряд отримав опис положень Програми ОЕСР, яка допоможе впровадити стандарти Організації в різних галузях.

“Готові спільно розпочати її підготовку, аби якнайшвидше приєднатися до «клубу успішних країн». Це стане маркером готовності України до вступу в ЄС та сприятиме затвердженню нашої держави як регіонального лідера", - підкреслив прем'єр-міністр.

Зазначимо, що Організація економічного співробітництва та розвитку — міжнародна організація, що об'єднує 37 країн світу, більшість з яких є країнами з високим доходом громадян і високим індексом людського розвитку. Це більшість держав Європейського Союзу, США, Австралія, Швейцарія, Норвегія, Південна Корея, Японія та інші. Штаб-квартира ОЕСР знаходиться в Парижі (Франція).

Нагадаємо, що робоча група Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо боротьби з хабарництвом в міжнародних ділових операціях підтримала надання Україні статусу учасника групи.