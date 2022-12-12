Незабаром ФОПи через “Дію” зможуть отримати витяг з Єдиного державного реєстру, - Федоров

Незабаром на порталі «Дія» фізичні особи-підприємці (ФОПи) зможуть отримувати витяги з Єдиного державного реєстру (ЄДР). З цією метою Міністерство цифрової трансформації розпочало запис на бета-тестування. Витяг з ЄДР підтверджує, що ви займаєтесь або займалися бізнесом раніше. Також він потрібен для участі в тендері, укладання договору та отримання банківських послуг.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Цифровізуємо один із найпопулярніших документів для ФОП. Незабаром на порталі “Дія” зможете миттєво отримати витяг з Єдиного державного реєстру. Розпочинаємо запис на бета-тест”, - йдеться у повідомленні.

Михайло Федоров зазначає, що раніше, щоб отримати витяг з ЄДР, у підприємця могла піти доба на походи до держустанов, збирання папірців, сплату адмінзбору та іншу бюрократію.

Він закликав долучатися до бета-тестування всіх, хто має електронний підпис та займаєтеся або займався бізнесом раніше.

Нагадаємо, в Україні хочуть запровадити реєстрацію заяви про шлюб онлайн у "Дії". В кінці листопада цього року стартував запис на бета-тест.