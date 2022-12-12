Країни Євросоюзу мають достатньо газу, щоб пережити зиму, – МЕА

Однак ЄС може зіткнутися з дефіцитом газу у 2023 році.

Європейський Союз має достатньо газу на зиму, але може зіткнутися з дефіцитом в наступному році, якщо Росія ще більше скоротить поставки.

Про це пише Reuters з посиланням на Міжнародне енергетичне агентство (МЕА).

В Міжнародному енергетичному агентстві закликали уряди діяти швидше для економії енергії та розширення використання поновлюваних джерел енергії.

Незважаючи на те, що Росія скоротила поставки газу в цьому році, Європа запобігла гострому дефіциту і почала зиму з переповненими резервуарами для зберігання газу. Це відбулося частково завдяки надзвичайним заходам ЄС щодо заповнення сховищ, а також завдяки щасливому випадку з теплою погодою і високими цінами на газ, які знизили попит на нього.

Однак наступний рік може стати ще більш жорстким випробуванням, ніж енергетична криза цього року, яка вже призвела до того, що рахунки за паливо для європейських домогосподарств різко зросли.

"Якщо Росія скоротить невелику частку газу, яку вона все ще постачає до Європи, а попит на газ у Китаї відновиться після падіння, спричиненого карантином через COVID-19, ЄС може зіткнутися з дефіцитом газу в 27 млрд кубометрів у 2023 році", – наголосили в МЕА.

За даними ЄС, загальне споживання газу в ЄС в 2021 році становило 412 млрд кубометрів.

Нагадаємо, в Євросоюзі посилилися суперечки щодо пропозиції обмежити ціни на газ.12 країн-членів блоку закликали значно знизити поріг вартості, аби обмежити вплив безпрецедентної енергетичної кризи на споживачів та бізнес.