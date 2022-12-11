У ЄС посилились суперечки щодо пропозиції обмежити ціни на газ, – Bloomberg

У Євросоюзі посилилися суперечки щодо пропозиції обмежити ціни на газ. 12 країн-членів блоку закликали значно знити поріг вартості, аби обмежити вплив безпрецедентної енергетичної кризи на споживачів та бізнес, пише Bloomberg.

З відповідною ініціативою, серед інших, виступили Польща, Італія, Греція та Бельгія. Вони пішли на цей крок за чотири дні до зустрічі міністрів енергетики Євросоюзу, щоб спробувати досягти угоди стосовно обмежень. Коаліція має достатньо голосів, щоб заблокувати угоду, якщо її вимоги не будуть виконані, повідомили на умовах анонімності дипломати ЄС.

У жовтні Європейська комісія запропонувала так званий механізм корекції газового ринку. Він мав запрацювати, коли ціна контрактів на місяць наперед на голландську установу передачі прав власності перевищить 275 євро за мегават-годину, а розрив між світовими цінами буде більшим, ніж 58 євро. Уряд Чехії, який головує в ЄС, у грудні запропонував знизити граничну ціну до 220 євро, а різницю між ЄС і світовими ринками до 35 євро.

Група з 12 країн повідомила, що рівні 220 і 35 євро є неприйнятними і їх необхідно значно знизити.

Запропоноване зниження порогів втручання викликало занепокоєння у таких країн, як Німеччина, Нідерланди та Данія, які закликали до обережного підходу до обмеження цін. Разом з Австрією, Угорщиною та Естонією вони попередили в документі, наданому іншим державам-членам на початку цього тижня, що механізм корекції повинен забезпечити, щоб ціни в регіоні залишалися конкурентоспроможними на світових ринках, оскільки Європа шукає альтернативні постачання.

Прихильників більш агресивного скорочення, що було запропоноване чеським урядом, недостатньо, на думку дипломатів.

Нагадаємо, в жовтні лідери Євросоюзу погодились вжити заходів для зниження цін на енергоресурси. Інтенсивні переговори були зосереджені навколо комплексу заходів, які необхідно ухвалити через спільний характер ринків електроенергії та природного газу в ЄС. За даними журналістів, предметом суперечок стало обмеження цін на природний газ, які різко зросли під час війни в Україні. Росія перекрила постачсння, щоб протистояти європейським державам за підтримку України та підвищити цінт до історичного максимуму.

Глави країн Євросоюзу домовились наступного року закуповувати газ спільно, а не окремо по країнах, агрегуючи свій попит. Очікується, що це дасть кращі умови на ринку природного газу і допоможе уникнути цінових перегонів, коли одна держава згодна платити більше від інших.