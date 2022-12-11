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В одній із російських тюрем побили в'язнів, які відмовилися їхати на війну в Україну

Лише за вересень-жовтень кількість ув'язнених у російських виправних колоніях скоротилася на 23 тисячі осіб.

В одній із російських тюрем побили в'язнів, які відмовилися їхати на війну в Україну
Пригожин вербує ув'язнених у колонії для поїздки на війну в Україні у складі ЧВК Вагнера
Фото: скрін відео

У виправній колонії Калузької області Росії оперативники і бійці спецпідрозділу Федеральної служби виконання покарань побили в'язнів, котрі відмовилися їхати на війну в Україну.

Як повідомила Meduza з посиланням на засновника правозахисного проєкту Gulagu.net Володимира Осєчкіна, виховну роботу провели з в'язнями, котрі, до того ж, не схвалювали участь у війні своїх співкамерників.

Влада області пообіцяла, що перевірить колонію.

Тим часом вербування в'язнів на війну в Україну триває. Лише за вересень-жовтень кількість ув'язнених у російських виправних колоніях скоротилася на 23 тисячі осіб. Це більше, ніж у результаті амністій упродовж останніх років.

Нагадаємо, раніше в українському Генштабі повідомляли, що половина найманців ПВК "Вагнер" - в'язні російських тюрем.

Раніше росіяни проводили "перепис населення" в Запорізькій області і шукали своїх в'язнів-утікачів, які рвуться в РФ.

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