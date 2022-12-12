Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
​Бахмут. Пункт незламності
​Бахмут. Пункт незламності
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
На Луганщині прогримів вибух у штабі "вагнерівців"
На Луганщині прогримів вибух у штабі "вагнерівців"
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
В рамках програми "Єднання для України" більше 82 тисяч українців та членів їхніх родин заїхали до США
В рамках програми "Єднання для України" більше 82 тисяч українців та членів їхніх родин заїхали до США
ГоловнаПолітика

Близьке до Кремля неонацистське угрупування збирає данні про військові об’єкти у країнах Балтії, – The Guardian

Це пов’язують з розчаруванням російських неонацистів в тому, як Кремль проводить війну в Україні.

Близьке до Кремля неонацистське угрупування збирає данні про військові об’єкти у країнах Балтії, – The Guardian
Фото: Вікіпедія

Російське неонацистське воєнізоване угруповання "Русич", що пов’язують із Кремлем і ПВК “Вагнер”, збирає дані про військові об’єкти та прикордонну діяльність у Латвії, Литві та Естонії. До таких дій вони закликають своїх членів та прихильників. Це пов’язують з розчаруванням російських неонацистів в тому, як Кремль проводить війну в Україні.  

Про це повідомляє британське видання The Guardian. 

“Неонацистське воєнізоване угруповання, пов’язане з Кремлем, попросило своїх членів надати розвідувальні дані про прикордонну та військову діяльність у Латвії, Литві та Естонії, викликаючи занепокоєння щодо того, чи планують ультраправі російські групи напад на країни НАТО”, – йдеться у повідомленні.

Джерела, які побажали залишитися анонімними, сказали, що такий крок “Русича” може вказувати на розчарування в Кремлі та розчарування тим, як йде війна Володимира Путіна в Україні.

Вони додали, що Кремль може втратити контроль над своїми ультраправими російськими воєнізованими організаціями, які можуть використовувати більш екстремальні методи для продовження української війни, викликаючи побоювання ескалації, якщо держава НАТО зазнає нападу.

У дописі угруповання міститься заклик до надання інформації щодо подробиць пересування патрулів, розташування прикордонних постів, систем спостереження, транспортних засобів, веж зв’язку, засобів безпеки на кордоні, а також координати складів пального та систем безпеки в прикордонних районах.

Нагадаємо, глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі нещодавно заявив, що Володимир Путін неминуче понесе відповідальність за розв'язану в Україні війну поряд із винними у скоєнні військових злочинів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , ,
Читайте також