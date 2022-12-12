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У Маріуполі почалась епідемія грипу, - Андрющенко

Смертність невпивно зростає.

У Маріуполі почалась епідемія грипу, - Андрющенко
Фото: УНН

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області почалася епідемія грипу. Лікарні переповнені, а смертність невпинно зростає. При цьому будинки стоять без обігріву. 

Про це йдеться в повідомленні радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

“Чергова епідемія в Маріуполі. Тепер - грип. Кількість хворіючих зашкалює. Лікарні переповнені, швидкі навіть закінчили виїжджати на виклики з ознаками грипу. Смертність невпинно зростає”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що будинки без шансу на тепло під штормовим вітром. Люди кинуті напризволяще.

Нагадаємо, російські окупанти не змогли підготуватися до опалювального сезону в Маріуполі. Комунальні служби у місті не працюють.

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