У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області почалася епідемія грипу. Лікарні переповнені, а смертність невпинно зростає. При цьому будинки стоять без обігріву.

Про це йдеться в повідомленні радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

“Чергова епідемія в Маріуполі. Тепер - грип. Кількість хворіючих зашкалює. Лікарні переповнені, швидкі навіть закінчили виїжджати на виклики з ознаками грипу. Смертність невпинно зростає”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що будинки без шансу на тепло під штормовим вітром. Люди кинуті напризволяще.

Нагадаємо, російські окупанти не змогли підготуватися до опалювального сезону в Маріуполі. Комунальні служби у місті не працюють.