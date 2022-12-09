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Путін та російські генерали мають понести відповідальність після перемоги України, — очільник Інституту омбудсманів

Міжнародна спільнота фіксує тортури окупантами мирного населення, примушення до роботи дітей та інші воєнні злочини.

Путін та російські генерали мають понести відповідальність після перемоги України, — очільник Інституту омбудсманів
Фото: EPA/UPG

Росія порушила усі міжнародні конвенції та продовжує чинити злочини, за які політичне керівництво країни-агресора має понести відповідальність.

Про це під час конференції «Права людини за темних часів» заявив президент Міжнародного Інституту омбудсманів, омбудсман Австралії Кріс Фільд.

«Злочини росіян надалі відбуваються в Україні проти усіх міжнародних конвенцій. Ми бачимо також, що росіяни намагаються знищити вашу енергетичну інфраструктуру, щоб ви не могли надалі жити та існувати. Бачимо, що злочини продовжуються та тривають в Херсоні та інших містах», — заявив він.

Фільд підкреслив, що міжнародна спільнота фіксує тортури окупантами мирного населення, примушення до роботи дітей та інші воєнні злочини та факти порушення гуманітарного права.

«Тому безпосередньо президент Путін та його генерали мусять відповідати за це. Після того, як закінчиться ця війна. Після того, як ви переможете у цій війні», — додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час цієї конференції заявив, що 62% російських ракет були направлені саме проти цивільних об'єктів, проти людей в Україні

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