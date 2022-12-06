Депутат "Євросолідарності" зареєстрував петицію про невідкладну заборону в Україні РПЦ

Народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Ростислав Павленко зареєстрував петицію до Президента України щодо визначення невідкладним проєкту Закону України №8221 про заборону в Україні РПЦ і підлеглих їй структур.

«Надання Українській Церкві Томосу про автокефалію 6 січня 2019 року створило основу для об‘єднання українських православних у єдиній Помісній Православній Церкві. Цьому мали сприяти Закони, ухвалені у 2018-2019 роках для спрощення переходу церковних громад і відкриття правдивої назви московської церкви. На жаль, з другої половини 2019 року ці процеси були загальмовані», – констатує автор петиції.

«Після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року факти колаборації представників московської церкви в Україні численні і очевидні. Це визначає необхідність рішучих дій для захисту національної безпеки України. З цією метою до Верховної Ради України було внесено проєкт Закону №8221 «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій» – про заборону в Україні Російської православної церкви і підлеглих їй структур, а також назви православних церков з урахуванням Томосу Вселенського Патріарха», – йдеться у документі.

«Рішенням Ради національної безпеки і оборони України 1 грудня 2022 року визначено, зокрема, необхідність внесення на розгляд Верховної Ради України законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні організацій, афілійованих із центрами впливу в російській федерації. Однак, зважаючи на наявність у Верховній Раді України зареєстрованого проєкту з цієї тематики, – вважаємо правильним не зволікати час та невідкладно розглянути цей проєкт», – зазначив автор звернення.

«У зв‘язку із цим пропонуємо Президентові України, відповідно до статті 93 Конституції України, визначити законопроєкт «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій» (номер реєстрації 8221) як невідкладний – для його позачергового розгляду Верховною Радою України», – йдеться у петиції.