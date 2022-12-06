Кабмін звільнив голову Держслужби з етнополітики

Тепер установа буде підпорядковуватися безпосередньо КМУ.

На засіданні Кабміну 6 грудня Олену Богдан звільнили з посади голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

Про це повідомив у Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Крім того, на нинішньому засіданні уряду Держслужбу з питань етнополітики перевели в пряме підпорядкування КМУ.

Як зазначив прем'єр Денис Шмигаль, вона "буде віднесена до центральних органів виконавчої влади, які підпорядковуються безпосередньо Кабінету Міністрів України".

Відтепер структурні підрозділи обласних і Київської міської державних (військових) адміністрацій з питань етнополітики та свободи совісті будуть підзвітні та підконтрольні ДЕСС.

Раніше діяльність служби координував Кабмін через міністра культури та інформаційної політики.

Нагадаємо, днями Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яким ініціюється заборона пов’язаних із Росією релігійних організацій. Водночас ПЦУ зареєструвала нову назву монастиря на території Києво-Печерської лаври, яка наразі перебуває в користуванні УПЦ (МП).