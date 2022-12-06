Рязань та Енгельс. Російська ганьба
Рязань та Енгельс. Російська ганьба
Росія підняла у повітря 14 бомбардувальників Ту-95, – Кім
Росія підняла у повітря 14 бомбардувальників Ту-95, – Кім
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
Четверо діб не сплю, - ГУР перехопило розмову російського мобілізованого
Четверо діб не сплю, - ГУР перехопило розмову російського мобілізованого
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
У Запоріжжі і області пролунали вибухи (оновлено)
У Запоріжжі і області пролунали вибухи (оновлено)
Нова ворожа масована ракетна атака: збиті ракети, вибухи, аварійні відключення світла
Нова ворожа масована ракетна атака: збиті ракети, вибухи, аварійні відключення світла
Фігурант секс-скандалу, секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом
Фігурант секс-скандалу, секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом
ГоловнаПолітика

Кабмін звільнив голову Держслужби з етнополітики

Тепер установа буде підпорядковуватися безпосередньо КМУ.

Кабмін звільнив голову Держслужби з етнополітики
Фото: Пресслужба ДЕСС

На засіданні Кабміну 6 грудня Олену Богдан звільнили з посади голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

Про це повідомив у Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Крім того, на нинішньому засіданні уряду Держслужбу з питань етнополітики перевели в пряме підпорядкування КМУ.

Як зазначив прем'єр Денис Шмигаль, вона "буде віднесена до центральних органів виконавчої влади, які підпорядковуються безпосередньо Кабінету Міністрів України".

Відтепер структурні підрозділи обласних і Київської міської державних (військових) адміністрацій з питань етнополітики та свободи совісті будуть підзвітні та підконтрольні ДЕСС.

Раніше діяльність служби координував Кабмін через міністра культури та інформаційної політики.

Нагадаємо, днями Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яким ініціюється заборона пов’язаних із Росією релігійних організацій. Водночас ПЦУ зареєструвала нову назву монастиря на території Києво-Печерської лаври, яка наразі перебуває в користуванні УПЦ (МП).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також