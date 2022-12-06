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Термін приймання документів конкурсу на посаду глави НАБУ продовжили до 20 грудня

Списки кандидатів, допущених до участі в конкурсі, оприлюднять 21 грудня.

Термін приймання документів конкурсу на посаду глави НАБУ продовжили до 20 грудня

До 20 грудня продовжили термін приймання документів конкурсу на посаду глави Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомили на Facebook-сторінці комісії з проведення конкурсу.

Таке рішення ухвалили на черговому засіданні комісії 6 грудня.

"Термін подачі документів продовжено через непрогнозовану ситуацію з енергозабезпеченням в країні та доступом до Інтернету", - йдеться в повідомленні.

Списки кандидатів, яких допустять до участі в конкурсі, оголосять 21 грудня. Перший етап відбору планують провести ще у 2022 році.

Нагадаємо, Верховна Рада заборонила претендувати на посаду директора Національного антикорупційного бюро особам, які після 24 лютого перебували закордоном понад 21 день без поважної причини.

Профільний комітет з питань організації державної влади рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт 7654 "Про внесення змін до деяких законів України стосовно уніфікації вимог до керівників окремих державних органів". Цей закон може загрожувати незалежності Бюро - він документ скасовує вимогу до кандидата щодо заборони на роботу в керівних органах партії протягом двох років.

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