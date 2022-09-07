Нардепи впровадили обмеження для кандидатів на посаду директора НАБУ

На неї не зможуть претендувати ті, хто за час повномасштабної війни виїхав з України більш ніж на 21 день.

Рада заборонила претендувати на посаду директора Національного антикорупційного бюро особам, які після 24 лютого перебували закордоном понад 21 день без поважної причини.

Відповідна норма затверджена законопроєктом про внесення змін до Розділу II Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" щодо встановлення обмежень для призначення директора НАБУ у зв’язку із введенням воєнного стану. За законопроєкт в цілому проголосували 285 депутатів, передає кореспондент LB.ua.

Змінами уточнюється чинне законодавство "в частині унеможливлення призначення на посаду директора Національного антикорупційного бюро України, особи яка після введення воєнного стану перебувала за межами України сукупно більш як 21 день станом на останній день приймання документів від осіб, які претендують на участь у конкурсі, визначений в оголошенні про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного бюро", – написано у пояснювальній записці.

Зазначене обмеження пропонується не поширювати на осіб, які "перебували більше зазначеного строку на лікуванні внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби, або перебували у відрядженні у зв'язку з виконанням завдань в інтересах національної безпеки і оборони, здійсненням заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України".

В результаті прийняття закону очікується "прозоре призначення на посаду директора Національного антикорупційного бюро України патріотичної кандидатури, яка в повному обсязі забезпечить ефективне та належне функціонування НАБУ", — прогнозують автори документу Давид Арахамія, Олександр Корнієнко, Анастасія Радіна та Олександра Устінова.

Нагадаємо, раніше з порядку денного виключили скандальний законопроєкт 7654, на чому наполягали посли G7. Цей документ передбачав зміни вимог до претендентів на очільників НАБУ, НАЗК, САП, ДБР та БЕБ.

Чинний закон про НАБУ забороняв подаватися кандидатам, які останні два роки працювали в керівних органах партії або були з нею в договірних відносинах. Пропонований законопроєкт хотів скасувати це – достатньо припинити таку діяльність просто перед поданням на конкурс.

Голова Центру протидії корупції Шабунін зауважив, що головою профільного комітету і автором законопроєкту 7654 є нардеп Андрій Клочко, який сам є фігурантом розслідування НАБУ щодо придбання його матірʼю нерухомості на 14,5 млн грн і автомобіля Tesla.