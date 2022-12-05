В одеській мерії відбувається обшук, - Думська (уточнено)

Слідчі дії проводяться у приміщенні мерії Одеси.

Про це повідомляє Думська.

"Там знаходяться співробітники Національного антикорупційного бюро. Вони вилучають документи в юридичному та фінансовому департаментах, а також у кабінетах міського голови Геннадія Труханова та його заступників", - йдеться у повідомленні.

В рамках якого кримінального провадження ведуться ці дії, не повідомляється.

Уточнено. Джерела LB.ua інформують, що обшуки пов'язані зі справою Кауфмана.

Процесуальні дії відбуваються у темряві оскільки місто знеструмлене внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки росіян.

Також повідомляється, що заступника міського голови по ЖКГ наразі ізольовано.

Нагадаємо, сьогодні бізнесмена Бориса Кауфмана затримало НАБУ. У серпні його затримували під час спроби виїхати з України. 48-річний бізнесмен - колишній депутат Одеської міської ради, власник групи Vertex United і співвласник Тедіс-Україна.