В одеській мерії відбувається обшук, - Думська (уточнено)

Слідчі дії проводяться у приміщенні мерії Одеси.
Про це повідомляє Думська.
"Там знаходяться співробітники Національного антикорупційного бюро. Вони вилучають документи в юридичному та фінансовому департаментах, а також у кабінетах міського голови Геннадія Труханова та його заступників", - йдеться у повідомленні.
В рамках якого кримінального провадження ведуться ці дії, не повідомляється.
Уточнено. Джерела LB.ua інформують, що обшуки пов'язані зі справою Кауфмана.
Процесуальні дії відбуваються у темряві оскільки місто знеструмлене внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки росіян.
Також повідомляється, що заступника міського голови по ЖКГ наразі ізольовано.
Нагадаємо, сьогодні бізнесмена Бориса Кауфмана затримало НАБУ. У серпні його затримували під час спроби виїхати з України. 48-річний бізнесмен - колишній депутат Одеської міської ради, власник групи Vertex United і співвласник Тедіс-Україна.