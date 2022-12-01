Конфлікт виник через несвоєчасний розрахунок за попереднє замовлення за дошки.

Мешканця Київської області засудили до 15 років ув’язнення за жорстоке вбивство подружжя підприємців з Волині.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

У суді прокурори довели, що у січні 2022 року в м. Васильків у приміщенні цеху з виробництва меблів між засудженим та подружжям підприємців виник конфлікт.

Вони посперечалися через несвоєчасний розрахунок за попереднє замовлення за дошки.

Засуджений схопив молоток і вдарив ним по голові чоловіка. Після цього він завдав йому ще декілька ударів ножем в область тулуба. Від отриманих травм потерпілий помер.

Фото: gp.gov.ua

Далі засуджений підійшов до автомобіля підприємців, де знаходилася дружина потерпілого. Він відкрив передні пасажирські двері та завдав їй 7 колото-різаних ран.Засуджений переніс вбитого до автомобіля, перегнав транспортний засіб з тілами на іншу вулицю населеного пункту.

“За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Обухівської окружної прокуратури жителя Київщини визнано винним в умисному вбивстві двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час російської окупації Харківської області вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка.