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Мешканець Київщини отримав вирок за жорстоке вбивство подружжя з Волині

Конфлікт виник через несвоєчасний розрахунок за попереднє замовлення за дошки. 

Мешканець Київщини отримав вирок за жорстоке вбивство подружжя з Волині

Мешканця Київської області засудили до 15 років ув’язнення за жорстоке вбивство подружжя підприємців з Волині.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

У суді прокурори довели, що у січні 2022 року в м. Васильків у приміщенні цеху з виробництва меблів між засудженим та подружжям підприємців виник конфлікт.

Вони посперечалися через несвоєчасний розрахунок за попереднє замовлення за дошки. 

Засуджений схопив молоток і вдарив ним по голові чоловіка. Після цього він завдав йому ще декілька ударів ножем в область тулуба. Від отриманих травм потерпілий помер.

Фото: gp.gov.ua
Далі засуджений підійшов до автомобіля підприємців, де знаходилася дружина потерпілого. Він відкрив передні пасажирські двері та завдав їй 7 колото-різаних ран. Засуджений переніс вбитого до автомобіля, перегнав транспортний засіб з тілами на іншу вулицю населеного пункту.

“За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Обухівської окружної прокуратури жителя Київщини визнано винним в умисному вбивстві двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі”, – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, під час російської окупації Харківської області вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка.

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