Мешканця Київської області засудили до 15 років ув’язнення за жорстоке вбивство подружжя підприємців з Волині.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
У суді прокурори довели, що у січні 2022 року в м. Васильків у приміщенні цеху з виробництва меблів між засудженим та подружжям підприємців виник конфлікт.
Вони посперечалися через несвоєчасний розрахунок за попереднє замовлення за дошки.
Засуджений схопив молоток і вдарив ним по голові чоловіка. Після цього він завдав йому ще декілька ударів ножем в область тулуба. Від отриманих травм потерпілий помер.
“За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Обухівської окружної прокуратури жителя Київщини визнано винним в умисному вбивстві двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, під час російської окупації Харківської області вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка.