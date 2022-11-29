Генеральний прокурор України Андрій Костін зустрівся з міністром юстиції Великобританії і Генпрокурором Англії та Уельсу.

Про це йдеться на сайті Офісу генпрокурора.

“Під час офіційного візиту до Великобританії Генеральний прокурор Андрій Костін зустрівся з Міністром юстиції Великої Британії Домініком Раабом і Генеральним прокурором Англії та Уельсу Вікторією Прентіс”, – йдеться у повідомленні.

Прокурори обговорили перспективи створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії та запровадження компенсаційного механізму для відшкодування збитків, завданих Україні.

Костін подякував колегам за підтримку на фронті справедливості, а також тверду політичну позицію Великої Британії щодо суверенітету та територіальної цілісності України.

Фото: Офіс генпрокурора

“Сприяння Уряду Великої Британії у питаннях правосуддя та притягнення винних до відповідальності є неоціненним. Зокрема, це передача фактів щодо воєнних злочинів РФ в Україні на розгляд Міжнародного кримінального суду та підтримка Консультативної групи з питань воєнних злочинів (ACA), яка надає експертну допомогу Офісу Генерального прокурора”, – додали в ОГП.

Нагадаємо, Україна ініціює створення тимчасового офісу прокурора (Interim Prosecutor’s Office) в одному з європейських міст.