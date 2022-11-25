На засіданні 25 листопада дослідили частину доказів, зокрема звернення Януковича до Володимира Зеленського із закликом здаватися.

Вищий антикорупційний суд 25 листопада взявся за розгляд справи про конфіскацію активів колишнього президента Віктора Януковича.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

На засідання представники Януковича, ані сам Янукович не прибули, тож суд постановив продовжити розгляд справи за участі тих, хто прибув.

Як повідомили в Центрі протидії корупції, сьогодні вже дослідили частину доказів. Мова йде про звернення президета-втікача до Володимира Зеленського із закликом здаватися.

Також стало відомо, які активи Януковича можуть конфіскувати. Серед них:

кошти, арештовані на рахунках у банках;

рухоме і нерухоме майно і пов'язаних з експрезидентом осіб;

майно, яке зараз пербуває у національному музеї (його вартість становить щонайменше 40 млн грн);

майно ТОВ "Танталіт", на яке записано Межигір‘я;

дім Лісника у Сухолуччі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Віктор Янукович подав позови до Окружного адміністративного суду Києва щодо свого поновлення на посаді синхронно із накопиченням військ Росії на українському кордоні.

Влітку було завершено досудове розслідування щодо обставин захоплення державної влади Януковичем та пособництва в цьому ексзаступника міністра юстиції.