​Справа "Електроважмашу": ВАКС оголосив вирок п'ятьом учасникам корупційної схеми

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок п'ятьом учасникам корупційної схеми, які завдали понад 7 млн грн збитків "Електроважмашу".

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Четверо зловмисників відбуватимуть покарання за ч. 2 ст. 364 КК України. Серед них:

ексзаступник директора ДП "Завод «Електроважмаш", якого засудили до 4 років позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень строком на 3 роки;

начальник управління заводу (4 роки позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень строком на 2,5 роки);

кінцевий бенефіціар чеської компанії-учасниці схеми (4 роки ув'язнення);

директорка чеської компанії (3,5 року позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень певні посади строком на 3 роки).

Крім цього, засуджені мають сплатити по 17 тис. грн штрафу. Водночас ВАКС виправдав одного учасника злочинної схеми, а саме колишнього заступника директора "Електроважмашу". Суду не довели вчинення підозрюваним кримінального правопорушення. У САП із цією частиною вироку не погодилися і будуть оскаржувати вирок.

Як відомо, у 2017 році посадовці "Електроважмашу" за посередництва підконтрольної компанії, зареєстрованої в Чехії, організували продаж запасних частин компанії реального сектору економіки з Литви.

Слідство з’ясувало, що запчастини, які завод продав чеській компанії за 600,3 тис. євро, були реалізовані литовській компанії за майже вдвічі більшою вартістю - 1,22 млн євро. В результаті державне підприємство недоотримало понад 7 млн грн.

Нагадаємо, у березні 2020-го на заводі "Електроважмаш" викрили корупційну схему на 13,7 млн гривень.

У червні того ж року в приміщеннях підприємства у Харкові провели обшуки.