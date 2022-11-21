Поліція в Чернівецькій області викрила на реалізації амфетаміну злочинну групу, - МВС

Вартість вилучених під час санкціонованих обшуків наркотичних речовин за цінами "чорного" ринку становить 800 тис. гривень.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області спільно зі слідчими обласної поліції та працівниками СБУ у області викрили злочинну групу у реалізації амфетаміну та прекурсорів до нього.

Про це повідомила пресслужба МВС.

"Незаконну діяльність організував неодноразово судимий 28-річний мешканець Чернівців", - йдеться у повідомленні.

Фото: МВС

До "бізнесу" організатор залучив трьох місцевих жителів. У їхні задачі входило виготовлення, фасування та подальший збут амфетаміну і прекурсору фенілнітропропен. Реалізовувався наркотик тільки перевіреним постійним клієнтам, зокрема, з місць обмеження волі. Це дозволяло злочинцям уникати розповсюдження інформації про їхню діяльність.

Вартість вилучених під час санкціонованих обшуків наркотичних речовин за цінами "чорного" ринку становить 800 тис. грн. Загальна ж сума вилученого, серед якого обладнання для фасування, електронні носії інформації та автівки, становить 2,5 мільйонів гривень.

Нагадаємо, нещодавно Національна поліція перекрила канал контрабанди заборонених лікарських засобів. Вилучено близько семи тисяч одиниць різноманітних препаратів іноземного виробництва, які заборонені для продажу в Україні.