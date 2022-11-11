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Експрацівника “Укрпошти” судитимуть за передачу окупантам автівок на 2,5 млн грн

До суду направлено обвинувальний вирок за статтею колабораційна діяльність.

Експрацівника “Укрпошти” судитимуть за передачу окупантам автівок на 2,5 млн грн

Експрацівника акціонераного товариства “Укрпошта” судитимуть за передачу окупантам автівок на 2,5 млн грн

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідство встановило, що колишній механік Укрпошти почав співпрацювати з окупаційною владою РФ у місті Василівка Запорізької області. 

Він добровільно передав так званій “поліції” матеріальні ресурси підприємства, надавши можливість незаконним збройним та воєнізованим формуванням вільно розпоряджатися автомобілями Укрпошти вартістю майже 2,5 млн грн.

“Досудове розслідування здійснювалось слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ”, – йдеться у повідомленні.

До суду направлено обвинувальний вирок за ч. 4 ст. 111-1 КК України (Колабораційна діяльність).

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