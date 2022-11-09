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Наразі працює 10 повнопрофільних криміналістичних лабораторій, – МВС

У всі регіони потрібні прилади для швидкого визначення ДНК-профілів. 

Наразі працює 10 повнопрофільних криміналістичних лабораторій, – МВС
МВС

Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України має у своєму ресурсі 10 повнопрофільних криміналістичних лабораторій.

Про це заявив директор центру Сергій Кримчук.

Окрім таких додаткових лабораторій, потрібні прилади для швидкого визначення ДНК-профілів. 

“Було би добре, якби вони були в кожному регіоні держави. Це допомогло б прискорити ідентифікацію загиблих як цивільних внаслідок воєнних дій, так і військових, покращить роботу з їхніми родичами, а після перемоги їх залучать у звичну поліцейську діяльність”, – зазначив він. 

Наразі вони є в 7 територіальних підрозділах, але завдяки допомозі партнерів їхня кількість може збільшитися.

Нагадаємо, для ідентифікації загиблих з масового поховання в Ізюмі бракує ДНК родичів.

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