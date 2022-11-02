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ДБР розслідує понад 1000 проваджень проти зрадників і колаборантів

Найбільшу кількість розслідувань ведеться у Луганській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Херсонській областях. 

З 24 лютого Державне бюро розслідувань відкрило 1050 проваджень проти основ національної безпеки. З них майже 900 стосуються підозри в державній зраді.

138 кримінальних проваджень відкрито за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України), 10 кримінальних проваджень – щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 ККУ). Про це повідомили в пресслужбі ДБР. 

Бюро заявило, що 413 фігурантів уже отримали підозри, 305 – в розшуку, 1131 особа перевіряється на причетність до державної зради та колабораційної діяльності. До суду за цими статтями вже направлено 82 провадження.

Найбільшу кількість проваджень відкрито у Луганській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Херсонській областях. 

Нагадаємо, днями суд визнав винним та засудив до пʼяти років позбавлення волі місцевого жителя за несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ та інших збройних формувань (ч. 2 ст. 114-2 КК України). У жовтні до 10 років позбавлення волі засудили зловмисницю, яка закликала росіян бомбити Черкаси. 

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