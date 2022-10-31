Суд заарештував ексголову ДФС Насірова до 17 грудня

У разі внесення застави, на нього буде покладено низку обов'язків.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові Державної фіскальної служби, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Суддя, заслухавши учасників процесу, частково задовольнила клопотання та застосувала до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 17 грудня 2022 року з альтернативою внесення 523,2 млн грн застави", - йдеться в повідомленні.

У разі внесення застави, на ексголову ДФС буде покладено низку процесуальних обов'язків, зокрема - прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися з Києва без дозволу детектива, прокурора чи суду; повідомляти прокурору, детективу або суду про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю (браслет).

В САП не називають прізвища, але зрозуміло, що це ексголова ДФС Роман Насіров.

Нагадаємо, 17 жовтня детективи НАБУ повідомили Насірову про підозру в одержанні 722 млн грн хабаря. За версією слідства очільник ДФС України за пособництва свого радника протягом 2015 -2016 років одержав на свою користь та на користь третіх осіб ці кошти за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд гривень.

Насіров із 2017 року є обвинуваченим у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення низки безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, задіяних у так званій газовій схемі, організатором якої вважають колишнього народного депутата України Олександра Онищенка. Відповідну справу слухають у ВАКС.

Власник агрохолдингу є підозрюваним у розкраданні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ "ВіЕйБі Банк".