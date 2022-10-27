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СБУ затримала посадовця прокуратури, який за гроші "гарантував" оформлення інвалідності

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

СБУ затримала посадовця прокуратури, який за гроші "гарантував" оформлення інвалідності

Служба безпеки України затримала посадовця прокуратури, який за гроші "гарантував" оформлення групи інвалідності.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що під час війни посадовець обіцяв місцевому жителю своє сприяння у "прискореній" процедурі оформлення ІІ групи інвалідності його батьку для ухилення останнього від мобілізації. Свою "послугу" прокурор оцінив у 7,5 тис. доларів США.

За даними слідства, отримані гроші він нібито мав передати голові комісії медико-соціальної експертизи для вирішення питання з "позачерговою" видачею відповідних документів.

Правоохоронці затримали прокурора після передачі всієї суми грошей.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження, розпочатого за: ч. 2 ст. 190 (шахрайство); ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень.

Санкція статей передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала нові канали виїзду "ухилянтів" за кордон під виглядом перевізників гуманітарної допомоги.

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