В Україні набула чинності Стамбульська конвенція

В Україні 1 листопада набуває чинності Конвенція Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству (Стамбульська конвенція).

Про це повідомив у Facebook уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

"1 листопада 2022 року для України набуває чинності Стамбульська конвенція. Відповідно до неї, постраждалим особам забезпечується якнайкращий захист і підтримка, сприяння їх фізичному, психологічному та соціальному відновленню", – ідеться у повідомленні.

Згідно зі Стамбульською конвенцією, для постраждалих забезпечуються такі заходи:

застосування захисних приписів;

забезпечення інформування постраждалих про їхні права та можливості отримання допомоги і захисту;

забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки;

не замовчування проблеми домашнього насильства;

захист і підтримка дітей – свідків домашнього насильства.

Втім, за словами Лубінця, незважаючи на важливість питання, особливо в умовах тривалої війни, існують міфи про Стамбульську конвенцію.

"Наприклад, що Стамбульська конвенція вводить в національне законодавство України поняття "гендер", яке буде негативно впливати на інститут сім’ї. Водночас поняття "гендерної рівності" як рівний правовий статус жінок і чоловіків використовується у законі України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" з 2005 року і не несе жодної шкоди", – наголосив Лубінець.

Він додав, що противники Стамбульської конвенції в Україні також апелюють тим, що остання суперечить релігійним традиціям в Україні. Однак конвенція не регулює релігійні норми чи вірування, а підкреслює, що культура, звичаї, релігія, традиції або так звана "честь" не повинні розглядатися як виправдання будь-якого акту насильства.

З офіційним перекладом Конвенції можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, 18 липня Україна офіційно завершила ратифікацію Стамбульської конвенції.