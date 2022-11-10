Коломойський прокоментував націоналізацію “Укрнафти”
Коломойський прокоментував націоналізацію “Укрнафти”
Шойгу доручив почати "відведення військ" з Херсона на лівий берег Дніпра, – росЗМІ
Шойгу доручив почати "відведення військ" з Херсона на лівий берег Дніпра, – росЗМІ
Сьогодні всі охочі можуть написати радіодиктант національної єдності-2022
Сьогодні всі охочі можуть написати радіодиктант національної єдності-2022
Ворожа ДРГ готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ
Ворожа ДРГ готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ
На Луганщині українські військові захопили машину і два танки окупантів
На Луганщині українські військові захопили машину і два танки окупантів
Новини за гроші: скільки громади Харківщини витрачають на піар своєї влади
Новини за гроші: скільки громади Харківщини витрачають на піар своєї влади
Обстріляні під Макіївкою російські військові пішки йдуть назад до РФ
Обстріляні під Макіївкою російські військові пішки йдуть назад до РФ
Кабмін воєнного часу
Кабмін воєнного часу
ГоловнаПраво

Апеляційна палата ВАКС заочно арештувала ексголову правління VAB Банку Мальцева

Він у розшуку. 

Апеляційна палата ВАКС заочно арештувала ексголову правління VAB Банку Мальцева
Фото: Lb.ua

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду призначила утримання під вартою колишньому голові правління VAB банку Денису Мальцеву. Він перебуває в розшуку.

Мальцев підозрюється у справі щодо заволодіння стабілізаційним кредитом у сумі 1,2 млрд гривень. Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі та НАБУ.

Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.  "У жовтні 2014 року віднесений до категорії проблемних банків «ВіЕйБі Банк» звернувся до Національного Банку України щодо надання стабілізаційного кредиту під заставу нерухомого майна, вартість якого була завищена майже в 25 разів. Попри відсутність необхідних документів, правління Нацбанку все ж пристало на пропозицію і незаконно виплатило 1,2 млдр грн стабілізаційного кредиту. Ці кошти так і не були повернуті", – нагадали про справу в прокуратурі. 

У листопаді 2019 підозру в заволодіння кредитом оголосили 10 особам, зокрема колишньому власнику банку Олегу Бахматюку та ексголові правління Мальцеву. У травні 2020 Бахматюка заочно заарештували, а Мальцева ВАКС на засіданні в липні відмовився доставляти примусово до суду для обрання запобіжного заходу. 

Згодом кількість підозрюваних у справі зросла до 12. У 2021 НАБУ завершило досудове слідство щодо цих осіб, але ні Бахматюка, ні Мальцева серед них не було. Розслідування їх дій виділили в окремі провадження, але зупинили через їх розшук.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також