ДБР викрило на Одещині масштабну схему поборів з експортерів «зернового коридору»

Щоб безперешкодно та швидко отримати фітосанітарний сертифікат та інші дозвільні документи експортери мали заплатити визначену суму через посередників.

Працівники ДБР за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрили масштабну схему поборів посадовими особами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Посадовці брали хабарі від суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють експорт зернових культур через морські порти Одеської області по так званому «зерновому коридору». Бажаючі безперешкодно та швидко отримати фітосанітарний сертифікат та інші дозвільні документи мали заплатити визначену суму через посередників», - йдеться у повідомленні.

Для приховування своїх протиправних дій посадовці визначили окремі комерційні підприємства, які під виглядом консультацій та фумігаційних послуг експортерам зернових культур виступали посередниками при отриманні неправомірної вигоди.

У межах досудового розслідування сьогодні проводиться низка обшуків за місцем роботи й проживання фігурантів кримінального провадження.

Наразі вже вилучені гроші від незаконної діяльності, документальні матеріали, а також інші предмети та речі, які будуть слугувати доказом під час досудового розслідування.

Розслідування триває. Планується прийняття рішення щодо оголошення підозр посадовцям причетним до оборудки у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, станом на початок листопада від початку реалізації 1 серпня «зернової ініціативи» 430 суден експортували 10 млн. тонн українського продовольства.