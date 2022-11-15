Україна пропонує розширити зернову ініціативу ще на два порти: "Миколаїв" і "Ольвія". Якщо це вдастся реалізувати, то експорт українського зерна відбуватиметься з пʼяти портів – трьох у Одеській і двох у Миколаївській області.

Пропозицію розширення на саміті G20 озвучив президент Володимир Зеленський. Він заявив, що зернова ініціатива заслуговує на безстрокове продовження, наголосивши, що право на їжу – фундаментальне. Більше 10 млн тонн зернових Україна експортувала з липня, і це число можна розширити, додавши до ініціативи нові порти.

"Право на їжу – це фундаментально право. Україна з липня експортувала більше 10 млн тонн продовольства морським шляхом. Можемо наростити експорт ще на мільйони тонн щомсіячно. Для цього я пропоную розширити зернову ініціативу на інші наші порти, зокрема, на порти "Миколаїв" та "Ольвія" в Миколаївській області", – повідомив він.

За даними Bloomberg, Україна співпрацює з союзниками задля фінансування нової партії зерна, яке мають експортувати до річниці Голодомору 1932-1933 років. Урядовці шукають фінансування та підтримку відправок, які будуть приурочені до вшанування памʼяті заморених голодом українців.

Термін 120-денної зернової ініціативи, що запрацювала в липні за сприяння Туреччини і ООН, спливає в листопаді. За цей час понад 10 млн тонн української агропродукції отримали країни, які її потребували, зокрема й ті, що були на межі голоду. Крім продажу, Україна відправляла зернові й безкоштовно, як гуманітарну допомогу, наприклад, до Сомалі та Ефіопії.

Зернова ініціатива була запущена через блокування росіянами українських портів. Росія погодилась підписати угоду з Туреччиною і ООН, гарантувавши безпечний вихід суден зі збіжжям з трьох портів Одеської області в обмін на їх перевірку турецькою стороною. Однак у жовтні Москва вирішила в односторонньому порядку вийти з угоди. На реалізацію зернового коридору значного впливу це не мало – судна продовжували експорт. Після переговорів з президентом Туреччини Ердоганом і генсеком ООН Гутеррешом росіяни вирішили повернутися до реалізації зернового коридору.