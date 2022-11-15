Люди не постраждали.

Сьогодні близько четвертої години ранку росіяни нанесли ракетний удар по передмістю Запоріжжя.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, окупанти використали ракети типу С-300.

Фото: ОП

“Вкотре, близько четвертої ранку окупантами був нанесений ракетний удар (4 ракети, імовірно С-300) по передмістю Запоріжжя. Постраждалих та руйнувань не виявлено. Логіку російських терористів важко зрозуміти. Будьмо уважними і обережними”, – написав Старух.

Фото: ОП

Нагадаємо, ворог поцілив ракетами С-300 в агропідприємство у Запорізькій області. Пошкоджені господарські споруди і техніка, люди не постраждали.