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ЗСУ вдарили по окупантах та техніці ворога в Олешках на лівому березі Дніпра

Підтверджено знищення пускової установки С-300 і зенітно-ракетного комплекса “Тор-М2” окупантів.

ЗСУ вдарили по окупантах та техніці ворога в Олешках на лівому березі Дніпра

Українські ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали минулої бойової доби на півдні 50 вогневих завдань.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

ЗСУ вдарили, зокрема, по дислокації ворожих підрозділів, місцях зосередження озброєння та техніки, складу з боєприпасами у місті Олешки на Херсонщині.

Там же підтверджено знищення пускової установки С-300, зенітно-ракетного комплекса “Тор-М2” та 3 одиниць авто-бронетехніки. 

Решта втрат ворога дорозвідується.

Нагадаємо, ввечері 14 і вночі 15 листопада на тимчасово окупованій території Херсонщини пролунали вибухи у містах Гола Пристань та Скадовськ на лівому березні Дніпра.

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