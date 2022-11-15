Українські полярники встановили біля станції “Академік Вернадський” вказівник на Херсон.

Про це йдеться на сторінці станції у соцмережі Facebook.

Він відображає відстань до звільненого міста (14 900 км), пофарбований в кольори нашого прапора і має традиційний кавунчик. Табличку розмістили на спеціальному стовпі поблизу станції, де містяться вказівники різних населених пунктів: з яких родом наші полярники або які мають для них символічне значення.

“Зокрема, Київ, Черкаси, Харків, Вінниця, аргентинський порт Усвая, сусідня станція "Розера" тощо. Серед останніх – у квітні 2022-го, під час першого рейсу українського дослідницького судна “Ноосфера” до “Вернадського”, моряки криголама додали знак рідного Ізмаїла”, – йдеться у повідомленні.

Так на стовпі встановлено вказівник на місто Буча.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Найближчим часом зимівники планують додати назви інших міст, які відважно протистояли російській навалі, насамперед Маріуполь. Окрім того, деякі вказівники будуть оновлені. Наприклад, Кіровоград декомунізують на Кропивницький, а Вінницю та Одесу зроблять українською транслітерацією.

Нагадаємо, полярники, що перебувають на станції "Академік Вернадський", зафіксували новий сніговий рекорд. Рівень снігу вже досяг 345 сантиметрів, що майже на півметра більше ніж максимум минулого року.