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Сьогодні ввечері зникло світло майже на всій окупованій частині Запорізької області, - Федоров

Також є проблеми і з водопостачанням.

Сьогодні ввечері зникло світло майже на всій окупованій частині Запорізької області, - Федоров
Фото: Скріншот з відео на сторінці Івана Федорова

Ввечері 14 листопада майже на всій окупованій частині Запорізької області зникло світло. 

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. 

“Повідомляють про відключення в Енергодарі, Токмаку, Пологах, Більмаку та навколишніх селах”, - написав Федоров.

Він додав, що також без світла залишилась частина Мелітопольського району. 

Крім того, через відсутність електроенергії зникає і водопостачання, зокрема в тимчасово окупованому Мелітополі.  

“Проте є і хороша новина - у місті "замовкло" пропагандистське ТВ окупантів”, - зазначив мер Мелітополя.

Нагадаємо, на Запоріжжі за вихідні, 12-13 листопада, зафіксовано руйнування пів сотні об'єктів інфраструктури внаслідок обстрілів з боку ворожих військ.

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