Сьогодні ввечері зникло світло майже на всій окупованій частині Запорізької області, - Федоров

Також є проблеми і з водопостачанням.

Фото: Скріншот з відео на сторінці Івана Федорова

Ввечері 14 листопада майже на всій окупованій частині Запорізької області зникло світло.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Повідомляють про відключення в Енергодарі, Токмаку, Пологах, Більмаку та навколишніх селах”, - написав Федоров.

Він додав, що також без світла залишилась частина Мелітопольського району.

Крім того, через відсутність електроенергії зникає і водопостачання, зокрема в тимчасово окупованому Мелітополі.

“Проте є і хороша новина - у місті "замовкло" пропагандистське ТВ окупантів”, - зазначив мер Мелітополя.

Нагадаємо, на Запоріжжі за вихідні, 12-13 листопада, зафіксовано руйнування пів сотні об'єктів інфраструктури внаслідок обстрілів з боку ворожих військ.