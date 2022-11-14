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Відновили зв'язок у Чорнобаївці, а в Херсоні завтра запрацює Wi-Fi біля залізничного вокзалу

Також відновили роботу базової станції Vodafone біля Святодухівського собору, а на площі Свободи функціонує пересувна базова станція "Київстар".

Відновили зв'язок у Чорнобаївці, а в Херсоні завтра запрацює Wi-Fi біля залізничного вокзалу

Сьогодні ввечері відновили зв'язок у Чорнобаївці, що на Херсонщині.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Щойно запустили базову станцію lifecell у Чорнобаївці. У селі тепер працює голосовий зв’язок", - йдеться в повідомленні Янушевича в Telegram.

Крім цього, продовжують відновлювати зв’язок у Херсоні.

Так, з 15 листопада біля залізничного вокзалу почне працюватиме публічна точка доступу до Wi-Fi. 

"У цьому місці зв’язатися зі своїми рідними херсонці можуть з 09:00 до 17:00", - додав керівник ОВА.

Також відновили роботу базової станції Vodafone біля Святодухівського собору в Суворовському районі міста. Тепер у радіусі 10 кілометрів працює мобільний зв’язок та інтернет. 

"У центрі міста, на площі Свободи, функціонує пересувна базова станція "Київстар". У радіусі 2 кілометрів є голосовий зв’язок. Станція функціонує цілодобово, з 17:00 до 19:00 триває технічна перерва", - зазначив Янушевич.

Нагадаємо, вчора у Херсоні запрацював український мобільний зв'язок. Його підключили на площі перед будівлею обласної військової адміністрації.

Того ж дня мобільний зв'язок відновили в деокупованому селищі Снігурівка Миколаївської області.

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