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Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини: пошкодили будинки, газогін і лінії електропередач

Потерпілих немає.

Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини: пошкодили будинки, газогін і лінії електропередач
Фото: Telegram/Микола Лукашук

Російські окупанти 14 листопада обстріляли два райони Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Загарбники вдарили по громадах з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Обійшлося без потерпілих.

У Нікопольському районі під обстріли потрапили Мирівська та марганецька ОТГ.

"У Мирівській понівечили зо півтора десятка приватних домоволодінь та господарських споруд, перебили лінію електропередач і газогін. В Марганецькій громаді ворожим обстрілом пошкоджено три приватні будинки, господарську споруду. Зачепило й одне з місцевих підприємств, - повідомив Лукашук.

У Синельниківському районі росіяни вдарили по Великомихайлівській громадію в результаті обстрілу було пошкоджено лінії електропередач.

Фото: Telegram/Микола Лукашук

Фото: Telegram/Микола Лукашук

Нагадаємо, упродовж доби російські війська обстріляли десять населених пунктів на Донеччині. У Запорізькій області за вихідні ворог обстріляв пів сотні об'єктів інфраструктури.

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