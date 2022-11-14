Упродовж доби російські війська обстріляли десять населених пунктів на Донеччині, - МВС

За допомогою поліції евакуйовано ще 124 людини.

Протягом доби поліція Донеччини задокументувала 14 російських обстрілів. Ворог обстріляв десять населених пунктів. Ворожі снаряди забрали життя і травмували мешканців, зруйнували оселі.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Ворог атакував міста Авдіївку, Бахмут, Торецьк, Курахове, смт Велику Новосілку, села Дружбу, Андріївку, Ласточкине, Іванівське та Карлівку", - йдеться у повідомленні.

Армія РФ била ракетами, РСЗВ "Град" та артилерією. Внаслідок обстрілів знищено та пошкоджено 13 цивільних об’єктів - вісім житлових будинків, школа, лікарня, пологовий будинок тощо.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 124 людини, з початку обов’язкової евакуації - понад 29 400 осіб, серед них 4531 - діти, 1855 - люди з інвалідністю.

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли лікарню та пологовий будинок у Торецьку на Донеччині. Загарбники прагнуть зробити життя регіону нестерпним.