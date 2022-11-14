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Після звільнення Херсона росіяни перестали обстрілювати Миколаїв, – мер

На лівому березі Дніпра військові РФ розгортають нову оборону і місця для нападу.

Після звільнення Херсона росіяни перестали обстрілювати Миколаїв, – мер
Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада
Фото: EPA/UPG

Після 11 листопада у вибухи лунали в околицях Миколаєва, але саме місто не обстрілювали, бо окупанти перекинули ракетні комплекси С-300 на лівий берег.

Про це заявив у Медіацентрі Україна міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Нас обстрілювали останній раз три дні тому. І, ви знаєте, це був той випадок, коли п’ятиповерхівка, обвалились всі п’ять поверхів, і семеро людей загинули. Відтоді ми чуємо вибухи на околицях міста, але, власне, у самому місті цих вибухів немає”, – поінформував міський голова.

За його словами,відсутність обстрілів пов’язана з тим, що Миколаїв обстрілювали з-під Херсону з ракетних комплексів С-300.

 

“Я так розумію, що вони перекинули їх (ракетні комплекси, – ред.) на лівий берег і там розгортають нову оборону і нові місця для нападу. Тому поки що у нас тихо. Не думаю, що завжди буде так тихо, але сподіваюсь якнайдовше”, – зазначив Сєнкевич.

Нагадаємо, 11 листопада Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Херсон повертається під контроль України, в місто заходять Збройні сили України. Всі шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем.

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