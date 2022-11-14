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Попри війну, Україна відзначить День Гідності та Свободи, – Пошивайло

Музей Революції Гідності закликає ділитися власними враженнями, спогадами та емоціями.

Попри війну, Україна відзначить День Гідності та Свободи, – Пошивайло
Фото: Музей Революції Гідності

Попри війну, Україна відзначатиме 9-у річницю Революції Гідності. Заходи розпочнуться з 15 листопада.

Про це на пресконференції повідомив генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло, передає кореспондент LB.ua.

"Відзначення Дня Гідності та Свободи, 9-ї річниці Революції Гідності відбудеться, на жаль, в умовах війни… Теперішня війна – це новий Майдан, але вже в межах всієї країни… Цьогорічне відзначення відбувається в умовах масштабної агресії, але програма досить лаконічна та враховує нові реалії, повітряні тривоги та те, що значна частина учасників Революції сьогодні перебуває на фронті… Ключова теза цьогорічної кампанії полягає у тому, що Революція Гідності – це був перший переможний бій цієї війни", – заявив він.

Гаслом 21 листопада цього року буде: "Вистояли на Майдані – переможемо у війні".

Міністерство інформаційної політики та культури готує ролик для телеканалів. Сама програма стартує вже 15 листопада, коли пройде публічна дискусія «Майдан, війна, свобода: еволюція суспільного спротиву», у якій візьме участь велика кількість активістів та громадських лідерів.

За його словами, 16 листопада буде відкрита нова виставка в галереї "Протестного мистецтва" на вулиці Липський у Києві. 17-18 листопада Музей організує четвертий науковий форум "Майдан та російсько-українська війна в національному та глобальному вимірах". Відбудеться презентація історичного календаря "У поступі до свободи".

17 листопада запланована дискусія щодо перспектив розслідування справ Майдану в умовах повномасштабної війни, у якій візьмуть участь представники Офісу Генпрокурора, адвокати та представники родин Небесної Сотні.

19 листопада та 26 листопада пройдуть екскурсії місцями Революції Гідності.

21 листопада на Алеї Героїв Небесної Сотні відбудуться молебні та покладання квітів. Музей Революції Гідності з партнерами проведе виставку "Війна за ідентичність та культурний спротив". Ввечері в столиці відбудеться вшанування Героїв Небесної Сотні.

"Наш Музей також заохочує українців продовжити флешмоб «Бути гідним», що був започаткований у перші роки відзначення Революції. Ділитися власними враженнями, спогадами, емоціями. Очевидно, що вже у зміненому контексті", – сказав Пошивайло.

Нагадаємо, 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи, заснований на честь початку двох революції – Помаранчевої в 2004 і Євромайдану в 2013. Це свято відзначається щорічно і було започатковано указом президента України в 2014 році.

Минулого року у центрі Києва під час маршу до Дня Гідності і Свободи виникла штовханина з поліцією. Людей не пропустили до Офісу президента без огляду.

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