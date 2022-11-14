​Литва передала Україні 12 бронетранспортерів М113 і боєприпаси

В Україну прибула додаткова військова допомога від Литви.

Литва передала Україні ще 12 бронетранспортерів М113, серед них 10 БТР з мінометами 120-мм калібру.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

“Додаткова військова підтримка від Литви досягла місця призначення в Україні. 12 одиниць М113 (10 одиниць з 120-мм самохідними мінометами) та боєприпаси”, – йдеться у повідомленні.

More military support from 🇱🇹 has reached its destination 🇺🇦. 12 units of M113 (10 units of 120 mm self-propelled mortars and 2 units of fire control tanks) and ammunition. Lithuania fulfills its obligations and now 62 M113 of different purposes have been sent to Ukraine. pic.twitter.com/XjJTLf1MK7 — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) November 14, 2022

Окрім того, за словами Анушаускаса, Литва вже відправила в Україну 62 бронетранспортери М113 різного призначення.

Нагадаємо, у Литві зібрали 250 000 доларів на придбання морського дрона для України.