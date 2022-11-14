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​Литва передала Україні 12 бронетранспортерів М113 і боєприпаси

В Україну прибула додаткова військова допомога від Литви.

​Литва передала Україні 12 бронетранспортерів М113 і боєприпаси
Фото: marijampole.lt

Литва передала Україні ще 12 бронетранспортерів М113, серед них 10 БТР з мінометами 120-мм калібру.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

“Додаткова військова підтримка від Литви досягла місця призначення в Україні. 12 одиниць М113 (10 одиниць з 120-мм самохідними мінометами) та боєприпаси”, – йдеться у повідомленні.

 

Окрім того, за словами Анушаускаса, Литва вже відправила в Україну 62 бронетранспортери М113 різного призначення.

 

Нагадаємо, у Литві зібрали 250 000 доларів на придбання морського дрона для України.

 

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