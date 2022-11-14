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Учора російські військові поранили десятьох українців

Інформація про вбитих не надходила.

Учора російські військові поранили десятьох українців
Фото: ОП

У неділю, 13 листопада, внаслідок збройної агресії Російської Федерації отримали поранення 10 громадян України.

Про це повідомили в Офісі президента з посилання на дані військових адміністрацій.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії Росії за 13 листопада 2022 року:

  • Донецька область – 4 поранених;
  • Харківська область – 2 поранених;
  • Херсонська область – 4 поранених.

Нагадаємо, за добу росіяни вбили двох мирних жителів на Донеччині. Також виявили тіла п’ятьох людей, яких вбили військові РФ під час окупації.

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