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Україна готова до миру, але до миру для всієї країни, – Зеленський про переговори з РФ

Україна надалі звільнятиме окуповані РФ території.

Україна готова до миру, але до миру для всієї країни, – Зеленський про переговори з РФ
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна не вірить заявам Росії про готовність до мирних переговорів.

Про це голова держави заявив сьогодні у деокупованому Херсоні під час зустрічі з журналістами.

"Ми готові до миру, але миру для всієї нашої країни. Це територія всієї нашої держави. Ми поважаємо міжнародне право й суверенітет кожної держави, а зараз ідеться про суверенітет нашої держави. Тому ми боремося проти російської агресії", – заявив президент.

Він зауважив, що Україна не зазіхає на територію РФ, але й надалі звільнятиме окуповані росіянами території.

"Нас не цікавить територія інших країн. Нас цікавить лише деокупація нашої країни, наших територій. Тому я не знаю, що буде наступним, але це буде", – зазначив він.

Президент наголосив, що Херсон був звільнений українським військом "високою ціною", а не завдяки відходу росіян.

"Ніхто так просто нічого не віддає. Ціна цієї війни висока. Людей поранено, велика кількість загиблих. Тому (російські військові, – ред.) відійшли чи втекли – ми вважаємо, що втекли, тому що наша армія оточила ворога, і вони були в небезпеці. Були запеклі бої, і результат – ми сьогодні на Херсонщині", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський приїхав у звільнений Херсон. 

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