​15-17 листопада в Києві та області триватимуть навчання підрозділів оборони столиці

Упродовж 15-17 листопада в межах Києва та області проведуть навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони столиці.

Про це повідомив командувач угрупованням сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Під час тренувань залучатимуть особовий склад, штатну військову техніку та озброєння. За словами Павлюка, метою навчань є нарощування бойових (оперативних) спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

Генерал-лейтенант додав, що у ці дні відбуватиметься переміщення особового складу та рух важкої техніки. Тому жителів закликали зберігати спокій.

Нагадаємо, раніше у Вишгородському районі Київської області провели навчання для саперів.

Генштаб ЗСУ оприлюднив фото з підготовки українських бійців у Великобританії.