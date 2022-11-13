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Окупанти обстріляли пологовий будинок у Торецьку на Донеччині

Кириленко наголосив, що загарбники прагнуть зробити життя на Донеччині нестерпним.

Окупанти обстріляли пологовий будинок у Торецьку на Донеччині
Фото: Павло Кириленко

Російські окупанти обстріляли лікарню та пологовий будинок у Торецьку Донецької області у неділю, 13 листопада.

Про це повідомляє у Телеграм очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Лікарня, пологовий будинок та профілакторій у Торецьку потрапили під ворожий обстріл. На щастя, обійшлося без постраждалих, але будівлі мають серйозні пошкодження", - написав він.

Кириленко наголосив, що загарбники прагнуть зробити життя в Донецькій області нестерпним.

"Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільній інфраструктурі. Заклади охорони здоров'я, які ми довго будували та відновлювали, вони руйнують в одну мить", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, що російські загарбники завдали ракетного удару по місту Курахове на Донеччині. Ракета влучила у двоповерховий будинок. Від удару постраждали ще дві сусідні будівлі та адмінприміщення. Одна людина отримала поранення.

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